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COVID-19: Начальник столичной полиции идет на поправку

COVID-19: Начальник столичной полиции идет на поправку
10:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Больной Covid-19 начальник полиции Киева уже чувствует себя гораздо лучше.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, инфицированный коронавирусом, чувствует себя хорошо и "идет на поправку".

Об этом сообщает Громадське.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он именно интересуется ситуацией относительно церквей сейчас, мы в контакте с ним что касается Киева в частности", — рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Соблюдение карантина: в Нацполиции рассказали о количестве нарушителей

Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

Пресс-служба Нацполиции 27 марта проинформировала, что заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у трех полицейских и курсанта, в том числе и у начальника полиции Киева Андрей Крищенко.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Андрей Крищенко, Нацполиция, Covid-19.
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