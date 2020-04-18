COVID-19: Начальник столичной полиции идет на поправку

Новости Украины:Больной Covid-19 начальник полиции Киева уже чувствует себя гораздо лучше.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, инфицированный коронавирусом, чувствует себя хорошо и "идет на поправку".

Об этом сообщает Громадське.

"Он в нормальном состоянии, идет на поправку, в хорошем настроении. Фактически он в удаленном режиме продолжает работать. Он именно интересуется ситуацией относительно церквей сейчас, мы в контакте с ним что касается Киева в частности", — рассказал советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Тандит не смог назвать общее количество инфицированных правоохранителей в Украине, но отметил, что летальных случаев не было.

Пресс-служба Нацполиции 27 марта проинформировала, что заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у трех полицейских и курсанта, в том числе и у начальника полиции Киева Андрей Крищенко.