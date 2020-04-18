Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе

Новости Украины:В связи с пандемией коронавируса в мире ожидается дефицит кофе.

В мире ожидается дефицит кофе из-за распространения коронавируса в странах Латинской Америки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что есть серьезные опасения того, что может, не хватит рабочих, чтобы собрать кофейные зерна для сбора урожая, который скоро начнется. Давление особенно остро ощущается в Колумбии, Бразилии и Перу, на долю которых приходится почти две трети мирового производства зерен арабики с плавным вкусом.

"Уже в этом году прогнозировалось, что производство кофе не будет соответствовать спросу, и этот дефицит будет восполнен остатками запасов, оставшимися от предыдущих урожаев. Теперь угроза нехватки рабочей силы означает, что небольшой излишек, ожидаемый на следующий сезон, может сократиться. Между тем, запасы истощились в то время, когда вирус вызвал волну панических закупок в продуктовых магазинах. В результате, цены на арабику подскочили, а фьючерсы в Нью-Йорке выросли примерно на 16% за последний месяц", - сказано в сообшении.

Сообщается, что на данный момент запасы ограничены. Запасы необжаренных бобов в США в марте упали уже шестой месяц подряд до самого низкого уровня с апреля 2016 года, показывают данные Ассоциации Зеленого Кофе.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.