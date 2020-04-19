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В Украине 74% умерших от коронавируса имели сопутствующие болезни

В Украине 74% умерших от коронавируса имели сопутствующие болезни
04:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Украине 74% умерших пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, имели сопутствующие заболевания.

Большая часть умерших пациентов (74%), которые были инфицированы коронавирусом, в Украине имели сопутствующие заболевания, сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений. 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

По данным ЦОЗ, в Украине летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%, тогда как в возрастной группе до 50 лет – почти в девять раз ниже (0,6%).

В ЦОЗе призвали украинцев старше 50 лет, а также тех, у кого есть сопутствующие заболевания, строго придерживаться требований карантина и не выходить из дома без крайней необходимости.

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"Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%", – напомнили медики.

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Украина, Коронавирус, ЦОЗ, COVID-2020.
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