В Минздраве рассказали, какие причины резкого роста заболеваемости COVID-19

Новости Украины:В Украине Минздрав рассказал причины роста заболеваемости в стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил резкий рост количества больных COVID-19 несоблюдением карантина на Вербное воскресенье (12 апреля) и увеличением числа тестирований.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, почему в предыдущие дни существенно увеличилось количество инфицированных коронавирусом украинцев.

"Существует несколько факторов. Первый фактор: к сожалению, многие не придерживался наших рекомендаций остаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение. В связи с этим проявления болезни были на четвертый-пятый день после того, как они заразились, и мы сразу увидели рост заболеваемости коронавирусом", - сказал Степанов.

Еще одной причиной министр назвал увеличение числа тестирований на COVID-19.

"Во-вторых: мы существенно увеличили количество тестирований методом ПЦР", - сказал Степанов.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.