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Понедельник, 20.04.2020
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COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек

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COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек
09:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились более 625 тысяч человек.

Коронавирус COVID-19 продолжает бушевать во всем мире. Число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

США находятся на первом месте по числу выявленных случаев – 764 265 зарегистрированных больных. Далее идут Испания - 198 674, Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США - 40 565, Испания - 20 453, Италия - 23 660, Франция - 19 718, Великобритания - 16 060.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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