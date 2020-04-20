На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19

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19:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На совещании у Зеленского выяснили, что в Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая.

Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине в начале мая, после его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому в понедельник на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

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Дополнительно президент Зеленский поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

"Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу", - сказал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Все по теме:

Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Офис Президента, Covid-19.
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