Covid-19: число инфицированных в мире приближается к 2,5 млн

Новости Украины:Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек.

По состоянию на 4:39 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 42 308 человек, в Италии - 24 114 человек, Франции - 20 292 и в Испании - 20 852. В Китае в целом - 4 636, за последние 3 суток изменений нет.

Всего в мире 2 475 841 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (786 638), Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (156 480), Германия (147 065) Великобритания (125 856) и Турция (90 980).

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.