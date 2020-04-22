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Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Карта коронавируса в Украине и мире 22 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 22 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек,Суточный прирост новых случаев - 7,6%.

Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились - 424 (+57 за сутки).

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка, тогда как госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 92 человека.

Всего в Украине исследовано 67 тыс. 520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

 Заражение коронавирусом по областям Украины на 22.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине было 6 тысяч 125 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (367) превышало количество летальных случаев (161). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 57.

На 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (359) превышало количество летальных случаев (151). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

Коронавирус в мире

На утро 22 апреля количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000. Вылечились 686 052 человека.

В США заболели более 825 000, в Испании - свыше 204 000, в Италии - почти 184 000. Во Франции количество случаев заболевания превысило 159 000, в Германии - больше 148 000, а в Британии - более 130 000. В Турции коронавирус обнаружили уже у 95,5 тысяч человек, в Иране - у 84,8 тысяч. В Китае известно о 83 864 случаев заболевания. На десятом месте по заболеваемости находится России (52 763).

Заражение коронавирусом по разным странам на 22.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
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