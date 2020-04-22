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Среда, 22.04.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля
10:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

Важно:

заразились коронавирусом 6592 украинцев;

количество летальных случаев в стране достигло 174;

Минздрав рекомендует правительству продлить карантин до 12 мая;

Кабмин планирует смягчить ограничения;

ООН прогнозирует голод из-за пандемии.

 

Карта коронавируса в Украине и мире 22 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Данные Минздрава, брифинг  Максима Степанова

В Украине за последние сутки заболели 32 ребенка и 107 медработников (из 467 новых случаев). Всего с начала эпидемии из общего числа заболевших (6592) - 431 ребенок и 1245 медработников. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки госпитализировано 90 человек, были проведены 4134 ПЦР-исследований.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой обл. - 349 случаев (18 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 11 новых случаев заболевания;
  • Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели), из них 2 новых;
  • Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели), из них 28 новых;
  • Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел), из них 17 новых;
  • Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели), из них 13 новых;
  • Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели), из них 4 новых;
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели), из них 33 новых;
  • г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели), из них 97 новых;
  • Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели), из них 34 новых;
  • Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели), из них 4 новых;
  • Львовская обл. - 247 случаев (29 выздоровели), из них 9 новых;
  • Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели), из них 1 новый;
  • Николаевская обл. - 82 случая, из них 41 новый;
  • Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели), из них 2 новых;
  • Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели), из них 15 новых;
  • Ривненская обл. - 353 случая (22 выздоровели), из них 12 новых;
  • Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели), из них 2 новых;
  • Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели), из них 36 новых;
  • Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели), из них 5 новых;
  • Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели), из них 2 новых;
  • Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели), из них 5 новых;
  • Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели), из них 20 новых;
  • Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели), из них 65 новых;
  • Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет.

В Украине выявлено 6592 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 174 человека умерли, выздоровели 424 человека. За сутки - 467 новых случаев и 13 умерших.

10:12 Генпрокурор штата Миссури подал иск на власти и компартию Китая: он уверен, что пандемию коронавируса можно было предотвратить, а в КНР скрывали важную информацию о COVID-19, отрицали факты передачи коронавируса от человека к человеку и якобы прятали защитное снаряжение.

09:53 В рамках плана выхода из карантина транспорт в Украине будут запускать поэтапно, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

09:43 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

09:39 Открытие украинской границы возможно при условии спокойной ситуации с коронавирусом в стране с учетом того, как будут открываться границы европейских стран, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

09:07 Кабмин планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая, смягчив условия обязательной обсервации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

09:00 В США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой.

08:38 На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444 выздоровели.

07:50 На Днепропетровщине во вторник вечером подтвердили еще 19 новых случаев коронавируса, всего за сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей области, сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

07:37 В Турции с начала пандемии Covid-19 заболел 95 591 человек, за последние сутки подтверждено 4611 новых случаев инфицирования.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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