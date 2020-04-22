Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.
Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.
Важно:
заразились коронавирусом 6592 украинцев;
количество летальных случаев в стране достигло 174;
Минздрав рекомендует правительству продлить карантин до 12 мая;
Кабмин планирует смягчить ограничения;
ООН прогнозирует голод из-за пандемии.
Данные Минздрава, брифинг Максима Степанова
В Украине за последние сутки заболели 32 ребенка и 107 медработников (из 467 новых случаев). Всего с начала эпидемии из общего числа заболевших (6592) - 431 ребенок и 1245 медработников. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки госпитализировано 90 человек, были проведены 4134 ПЦР-исследований.
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
В Украине выявлено 6592 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, 174 человека умерли, выздоровели 424 человека. За сутки - 467 новых случаев и 13 умерших.
10:12 Генпрокурор штата Миссури подал иск на власти и компартию Китая: он уверен, что пандемию коронавируса можно было предотвратить, а в КНР скрывали важную информацию о COVID-19, отрицали факты передачи коронавируса от человека к человеку и якобы прятали защитное снаряжение.
09:53 В рамках плана выхода из карантина транспорт в Украине будут запускать поэтапно, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
09:43 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 43 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
09:39 Открытие украинской границы возможно при условии спокойной ситуации с коронавирусом в стране с учетом того, как будут открываться границы европейских стран, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
09:07 Кабмин планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая, смягчив условия обязательной обсервации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
09:00 В США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой.
08:38 На утро 22 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 557 181 человек, 177 641 умерли, 690 444 выздоровели.
07:50 На Днепропетровщине во вторник вечером подтвердили еще 19 новых случаев коронавируса, всего за сутки COVID-19 подтвердили у 28 жителей области, сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
07:37 В Турции с начала пандемии Covid-19 заболел 95 591 человек, за последние сутки подтверждено 4611 новых случаев инфицирования.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.