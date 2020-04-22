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В Украине увеличат количество тестов на COVID-19

В Украине увеличат количество тестов на COVID-19
13:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости увеличения тестирований на COVID-19.

До 11 мая, когда будут ослаблены ограничительные мероприятия в Украине, правительство имеет несколько задач, в частности - увеличение количества тестов на коронавирусное заболевание COVID-19 в стране. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус. Все последние недели мы продолжаем наращивать количество тестирований", - сказал премьер.

По его словам, в течение последних двух недель этот показатель вырос из 700 до 4700 тестов в день.

"Второе - улучшение в обеспечении наших больниц и врачей всем... Третье - введение электронного контроля самоизоляции вместо наблюдения", - отметил Шмыгаль.

Он пояснил, что на практике для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

"Четвертое - создание новых правил функционирования для объектов обслуживания населения. Здесь мы говорим об обязательном социальном дистанцировании, масочный режиме и постоянной дезинфекции в соответствующих заведениях", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 11 мая.

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Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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