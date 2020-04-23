В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 578 новых случаев Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 80 выздоровели.

7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины… В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине было 6 тыс 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (424) превышало количество летальных случаев (174). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 80.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)

Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)

Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)

м. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)

Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)

Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)

Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 99 случаев;

Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)

Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)

Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)

Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)

Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)

Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)

Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели)

Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19, так случаев выздоровления. По состоянию на утро 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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