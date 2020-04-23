В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек

7 тысяч 170 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро четверга, 23 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
"В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины… В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине было 6 тыс 592 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (424) превышало количество летальных случаев (174). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 80.
Статистика по регионам:
Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество как случаев заболевания Covid-19, так случаев выздоровления. По состоянию на утро 22 апреля сообщалось о 467 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.
Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.
Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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