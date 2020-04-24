Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 24 апреля в Украине зафиксировали 477 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 647.

В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели.

Важно:

инфицированы коронавирусом 7647 украинцев;

число летальных случаев достигло 193;

масочный режим в Украине может сохраниться после завершения карантина;

Кабмин узаконил слежение за больными с помощью мобильных устройств;

в стране налаживается производство аппаратов искусственной вентиляции легких;

по прогнозу, в случае полной отмены карантина заразятся 78% населения Украины;

Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

11:38 В России за последние сутки выявлены 5849 новых случаев COVID-19. Всего заболели 68622 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Умерли 615 человек (60 за сутки), выздоровели 5568 человек (677 за сутки).

Оперативная информация о распространении COVID-19: брифинг Минздрава

Минздрав в ближайшее время обнародует информацию о поэтапном выходе Украины из карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире телеканала канала Украина 24.

В Украине больницы первой волны заполнены больными COVID-19 только на 20%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По состоянию на утро 24 апреля среди 242 больниц первой волны было свободно около 43 000 мест.

Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо" второй день публикует статистику о числе проведенных исследований: по данным на утро пятницы с начала эпидемии их было осуществлено 77,75 тыс.

С учетом обнародованного накануне показателя, за день число исследований выросло на 5456, что является рекордным значением.

10:15 На утро 24 апреля в ВСУ зафиксирован 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. 15 человек выздоровели, двое заболевших умерли. За сутки - пять новых случаев.

10:13 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, вернется к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.

09:38 Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 17 новых случаев заболевания;

Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели), в том числе 15 новых;

Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели), в том числе 9 новых;

Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели), в том числе 3 новых;

Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели), в том числе 5 новых;

Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели), в том числе 30 новых;

Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели), в том числе 7 новых;

Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели), в том числе 40 новых;

г.Киев - 1122 случая (53 выздоровели), в том числе 63 новых;

Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели), в том числе 54 новых;

Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели), в том числе 25 новых;

Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели), в том числе 16 новых;

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Николаевская обл. - 103 случая, в том числе 4 новых;

Одесская обл. - 169 случаев (8 выздоровели), в том числе 8 новых;

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Ривненская обл. - 437 случаев (39 выздоровели), в том числе 41 новый;

Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели), в том числе 1 новый;

Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели), в том числе 33 новых;

Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели), в том числе 17 новых;

Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели), новых случаев заражения за сутки не выявлено;

Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели), в том числе 4 новых;

Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели), в том числе 14 новых;

Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели), в том числе 59 новых;

Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели), в том числе 2 новых;

09:37 В Украине из 477 зафиксированных за сутки новых случаев COVID-19 - 28 детей и 98 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 503 ребенка и 1458 медиков из общего числа (7647 подтвержденных случаев).

09:36 Призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил Украины только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не заражены COVID-19, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

09:26 Правительство Чехии ускоряет выход из карантина. Большинство ограничений снимут на две недели раньше, чем планировалось

На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровели 601 человек, сообщает Минздрав.

За последние сутки зафиксировали 477 новых случаев заражения (сутками ранее – 578).

09:00 По итогам минувших суток в Турции выздоровели более 2 тысяч пациентов, общее количество выздоровевших достигло 18 491. За сутки выявлено 3 116 случаев инфицирования, общее количество инфицированных - 101 790.

08:25 На 26 американских военных кораблях выявлены заболевшие коронавирусом моряки, сообщили ВМС США Еще на 14 кораблях ВМС США также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

08:15 В ближайшие недели или месяцы станет понятно, какие лекарства помогают бороться с COVID-19. Об этом рассказала Мария ван Керхов, технический руководитель программы противодействия коронавируса ВОЗ.

08:14 Кабинет министров отменил обязательную обсервацию для тех, кто согласится на самоизоляцию с использованием сервиса "Действуй дома".

07:52 Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

07:44 На утро 24 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели.

07:39 За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: