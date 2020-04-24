Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 24 апреля в Украине зафиксировали 477 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 647.
В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели.
Важно:
инфицированы коронавирусом 7647 украинцев;
число летальных случаев достигло 193;
масочный режим в Украине может сохраниться после завершения карантина;
Кабмин узаконил слежение за больными с помощью мобильных устройств;
в стране налаживается производство аппаратов искусственной вентиляции легких;
по прогнозу, в случае полной отмены карантина заразятся 78% населения Украины;
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:38 В России за последние сутки выявлены 5849 новых случаев COVID-19. Всего заболели 68622 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Умерли 615 человек (60 за сутки), выздоровели 5568 человек (677 за сутки).
Оперативная информация о распространении COVID-19: брифинг Минздрава
Минздрав в ближайшее время обнародует информацию о поэтапном выходе Украины из карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире телеканала канала Украина 24.
В Украине больницы первой волны заполнены больными COVID-19 только на 20%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По состоянию на утро 24 апреля среди 242 больниц первой волны было свободно около 43 000 мест.
Министерство здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо" второй день публикует статистику о числе проведенных исследований: по данным на утро пятницы с начала эпидемии их было осуществлено 77,75 тыс.
С учетом обнародованного накануне показателя, за день число исследований выросло на 5456, что является рекордным значением.
10:15 На утро 24 апреля в ВСУ зафиксирован 51 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. 15 человек выздоровели, двое заболевших умерли. За сутки - пять новых случаев.
10:13 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который переболел коронавирусом, вернется к исполнению своих обязанностей с понедельника, 27 апреля.
09:38 Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
09:37 В Украине из 477 зафиксированных за сутки новых случаев COVID-19 - 28 детей и 98 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 503 ребенка и 1458 медиков из общего числа (7647 подтвержденных случаев).
09:36 Призывники будут допущены в ряды Вооруженных Сил Украины только после того, как пройдут обсервацию и получат подтверждение, что точно не заражены COVID-19, заявил главный санврач Виктор Ляшко.
09:26 Правительство Чехии ускоряет выход из карантина. Большинство ограничений снимут на две недели раньше, чем планировалось
На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровели 601 человек, сообщает Минздрав.
За последние сутки зафиксировали 477 новых случаев заражения (сутками ранее – 578).
09:00 По итогам минувших суток в Турции выздоровели более 2 тысяч пациентов, общее количество выздоровевших достигло 18 491. За сутки выявлено 3 116 случаев инфицирования, общее количество инфицированных - 101 790.
08:25 На 26 американских военных кораблях выявлены заболевшие коронавирусом моряки, сообщили ВМС США Еще на 14 кораблях ВМС США также были зафиксированы заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.
08:15 В ближайшие недели или месяцы станет понятно, какие лекарства помогают бороться с COVID-19. Об этом рассказала Мария ван Керхов, технический руководитель программы противодействия коронавируса ВОЗ.
08:14 Кабинет министров отменил обязательную обсервацию для тех, кто согласится на самоизоляцию с использованием сервиса "Действуй дома".
07:52 Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.
07:44 На утро 24 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели.
07:39 За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.