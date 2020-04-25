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Пандемия COVID-19: ВОЗ предостерегла, что быстрые экспресс-тесты могут давать ложные результаты

Пандемия COVID-19: ВОЗ предостерегла, что быстрые экспресс-тесты могут давать ложные результаты
20:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В ВОЗ предостерегли, о неточности экспресс тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения выступила с предупреждением, что быстрые тесты на COVID-19 могут быть недостаточно точными и выдавать ошибочные результаты, передает сообщение организации.

"Лабораторные тесты, выявляющие антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, требуют дальнейшей валидации для определения их точности и надежности. Неточные иммунодиагностические тесты могут ошибочно классифицировать людей двумя способами", — указали в ВОЗ.

Первый заключается в том, что они могут ошибочно обозначать людей, которые были заражены как негативные, а второй — люди, которые не заражены, ошибочно обозначаются как положительные.

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"Обе ошибки имеют серьезные последствия и повлияют на усилия по контролю. Эти тесты также должны точно отличать прошлые инфекции от SARS-CoV-2 и те, которые были вызваны известным набором шести коронавирусов человека. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространяются. Остальные два — это вирусы, которые вызывают Ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром", — добавили в сообщении.

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ВОЗ, Тест, Коронавирус, Cvoid-19.
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