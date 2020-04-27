Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее

Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.
Со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года.
От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 34 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.
Зеленский предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Сергею Калашнику представить план развития этой территории.
Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне.
В Чернобыльской зоне тушат пожары в 4 лесничествах, радиационный фон не превышает фоновых значений.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, под большим вопросом применение беспилотников для подрыва арсенала.
В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.
Законопроект, который дает возможность уволить Сытника, рассмотрит комитет.
28 апреля на заседании комитета ВР по правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен законопроект, в случае принятия которого может быть уволен директор НАБУ Артем Сытник.
НБА откроет тренировочные базы с 1 мая
Начиная с 1 мая, НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции.
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
Во время вечера бокса в Никарагуа боксеров опрыскивали антисептическими средствами.
Олимпиакос могут понизить в классе
Многократный чемпион Греции Олимпиакос может быть понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году.
Тони Фергюсон сообщил, что подписал все необходимые бумаги для боя 9 мая.
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил о подписании контракта на бой с Джастином Гэтжи
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна
Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.
Вокруг популярной украинской телеведущей Регины Тодоренко с новой силой разгорелся грандиозный скандал.
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая жить в Россию после замужества, второй день подряд - самая обсуждаемая персона в сети. А все из-за ее высказывания о жертвах домашнего насилия.
Nova Opera работает над археологической оперой "Чернобыльдорф"
Композиторы формации Nova Opera Роман Григорив и Илья Разумейко работают над созданием археологической оперы "Чернобыльдорф" (Chornobyldorf).