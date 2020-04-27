Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее

1 Коронавирусная болезнь COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире. По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.

2 Со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года. От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 34 года. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.

4 Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, под большим вопросом применение беспилотников для подрыва арсенала.

5 В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

6 Законопроект, который дает возможность уволить Сытника, рассмотрит комитет. 28 апреля на заседании комитета ВР по правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен законопроект, в случае принятия которого может быть уволен директор НАБУ Артем Сытник.

7 НБА откроет тренировочные базы с 1 мая Начиная с 1 мая, НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции.

8 В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса Во время вечера бокса в Никарагуа боксеров опрыскивали антисептическими средствами.

9 Олимпиакос могут понизить в классе Многократный чемпион Греции Олимпиакос может быть понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году.

10 Тони Фергюсон сообщил, что подписал все необходимые бумаги для боя 9 мая. Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил о подписании контракта на бой с Джастином Гэтжи

11 Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.

12 Вокруг популярной украинской телеведущей Регины Тодоренко с новой силой разгорелся грандиозный скандал. Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая жить в Россию после замужества, второй день подряд - самая обсуждаемая персона в сети. А все из-за ее высказывания о жертвах домашнего насилия.