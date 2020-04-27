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Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее

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Итоги дня 26 апреля: ситуация с коронавирусом, Зеленский в Чернобыле, отчет ВСК по взрывам в Балаклее
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ситуация с Covid-19. Зеленский посетил зону отчуждения. ВСК дала отчет по взрывам в Балаклее. Возможное увольнение Сытника и другое.

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Чернобыль, НАБУ, Балаклея, Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Артем Сытник, Covid-19.
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