Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009.
В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 971 477 человек, 206 544 умерли, 865 733 выздоровели.
Важно:
Коронавирус диагностирован у 9009 украинцев;
От осложнений заболевания скончалось 220 человек;
В Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников;
ВОЗ не подтвердила случаев передачи СOVID-19 от животного человеку;
В Ухане выздоровели все инфицированные коронавирусом;
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:30 Городской голова Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.
10:26 На утро 27 апреля в ВСУ выявлено 44 заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки - шесть новых случаев, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил. С начала пандемии выздоровели 18 военнослужащих, двое умерли.
10:06 Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1018, общее количество зараженных превышает 155 тысяч, тогда как умерли уже 5,75 тыс. человек.
10:00 Во Франции от коронавирусной болезни за сутки умерли 242 человека, общее количество смертей возросло до 22 856. Во французских больницах умерли 14 202 пациента, остальные умершие - жители домов пожилых людей. В течение последних суток в больницах умерли 152 человека-меньше всего за последние 5 недель.
09:35 Япония будет отказывать во въезде путешественникам еще из 14 стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.
09:30 В Турции наладили массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких - до конца мая планируется выпустить 5 тысяч приборов.
Оперативная информация о распространении COVID-19: брифинг Минздрава
В Украине из подтвержденных за сутки 392 новых случаев COVID-19 - 28 детей и 73 медика. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (9009) - 614 детей и 1749 медработников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Количество ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки в ближайшем времени планируется увеличить до 8-10 тыс.
"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование. В настоящее время в сутки проводим около 5,5-6 тыс. исследований. Задача - в ближайшем времени увеличить до 8-10 тыс. тестирований в сутки",- сказал он.
Министерство здравоохранения Украины инициирует закупку в государственный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ).
"Кроме закупок СИЗ, необходимых нашим врачам, мы также инициируем их закупку для госрезерва. Мы все помним, что на начало эпидемии СИЗ в госрезерве не было. Это задача президента – чтобы у нас был запас",- сказал он.
Министр сообщил об уже полученных около 4,5 тыс. ПЦР-систем украинского производства.
"Около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая из них насчитывает около 100 тестов. Сегодня получим еще около 160 тыс..Мы будем закупать и далее эти тест-системы, они соответствуют мировым стандартам",- сказал он.
09:31 За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет: динамика по регионам.
Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:
На 9:00 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, 220 пациентов умерли, выздоровели 840 больных COVID-19. Зафиксировано 392 новых случая заражения (сутками ранее – 492), умерли 11 человек (8), выздоровели 24 больных (58).
08:50 Основатель Microsoft Билл Гейтс говорит, что масштабное производство вакцины от спонсируемых им проектов начнется не раньше сентября. В лучшем случае процесс начнется в течение года, в худшем - может затянуться на два.
08:29 В Мариуполе 19 медиков областной больницы заболели COVID-19. При этом во всем городе за сутки зафиксировали 22 случая заражения.
08:19 По последним данным на утро 27 апреля в Беларуси зафиксировано больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем в Украине.
08:11 Россия по количеству зараженных стремительно приближается к показателям Китая. В РФ уже выявлено 80 949 случаев COVID-19 (+6361 за последние сутки), в Китае – 82 827 (+11).
08:07 В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек. Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.
07:50 2 994 958 человек во всем мире заразились коронавирусом SARS-CoV-2, 206 997 пациентов умерли, 878 923 больных СOVID-19 выздоровели.
Заражение коронавирусом по разным странам на 27.04.2020
07:42 В случае стремительного снижения заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина, заявил главный санврач Виктор Ляшко.
07:38 В Индонезии нашли рынок, на котором продают мертвых летучих мышей и крыс. Об этом сообщает Daily Mail.
______________________________________________________________________________________________________________________
Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
______________________________________________________________________________________________________________________
В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.