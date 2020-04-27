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Понедельник, 27.04.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 апреля
11:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009.

В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 971 477 человек, 206 544 умерли, 865 733 выздоровели.

Важно:

Коронавирус диагностирован у 9009 украинцев;

От осложнений заболевания скончалось 220 человек;

В Украине заразилось около 1,7 тыс. медработников;

ВОЗ не подтвердила случаев передачи СOVID-19 от животного человеку;

В Ухане выздоровели все инфицированные коронавирусом;

Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

10:30 Городской голова Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

10:26 На утро 27 апреля в ВСУ выявлено 44 заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки - шесть новых случаев, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил. С начала пандемии выздоровели 18 военнослужащих, двое умерли.

10:06 Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1018, общее количество зараженных превышает 155 тысяч, тогда как умерли уже 5,75 тыс. человек.

10:00 Во Франции от коронавирусной болезни за сутки умерли 242 человека, общее количество смертей возросло до 22 856. Во французских больницах умерли 14 202 пациента, остальные умершие - жители домов пожилых людей. В течение последних суток в больницах умерли 152 человека-меньше всего за последние 5 недель.

09:35 Япония будет отказывать во въезде путешественникам еще из 14 стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.

09:30 В Турции наладили массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких - до конца мая планируется выпустить 5 тысяч приборов.

Оперативная информация о распространении COVID-19: брифинг Минздрава

В Украине из подтвержденных за сутки 392 новых случаев COVID-19 - 28 детей и 73 медика. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (9009) - 614 детей и 1749 медработников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки в ближайшем времени планируется увеличить до 8-10 тыс.

"Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование. В настоящее время в сутки проводим около 5,5-6 тыс. исследований. Задача - в ближайшем времени увеличить до 8-10 тыс. тестирований в сутки",- сказал он.

Министерство здравоохранения Украины инициирует закупку в государственный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ).

"Кроме закупок СИЗ, необходимых нашим врачам, мы также инициируем их закупку для госрезерва. Мы все помним, что на начало эпидемии СИЗ в госрезерве не было. Это задача президента – чтобы у нас был запас",- сказал он.

Министр сообщил об уже полученных около 4,5 тыс. ПЦР-систем украинского производства.

"Около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая из них насчитывает около 100 тестов. Сегодня получим еще около 160 тыс..Мы будем закупать и далее эти тест-системы, они соответствуют мировым стандартам",- сказал он.

09:31 За сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской (49) и Закарпатской (46) областях. В Луганской и Сумской областях новых подтвержденных случаев нет: динамика по регионам.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой области - 398 случаев (64 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 10 новых случая заболевания;
  • Волынская область - 254 случая (49 выздоровели), из них за минувшие сутки 13 случаев заболевания и 1 случай выздоровления;
  • Днепропетровская область - 319 случая (13 выздоровели), из них 27 новых заболевших;
  • Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели), из них 23 новых случая заболевания;
  • Житомирская область - 351 случай (10 выздоровели), из них 3 новых;
  • Закарпатская область - 375 случаев (30 выздоровели), из них 46 новых;
  • Запорожская область - 204 случая заболевания (39 выздоровели), из них 22 новых;
  • Ивано-Франковская область - 761 случай заболевания (66 выздоровели), в том числе 30 новых случаев заболевания и 1 выздоровления за сутки;
  • Киев – 1 тыс 220 случаев (60 выздоровели), в том числе 32 новых случая заболевания;
  • Киевская область - 570 случаев (57 выздоровели), из них за сутки 28 заболели и 8 - выздоровели;
  • Кировоградская область - 337 случаев заболевания (54 выздоровели), из них за минувшие сутки 14 новых случаев заболевания;
  • Львовская область - 358 случаев заболевания (57 выздоровели), в том числе за сутки 10 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления;
  • Луганская область - 29 случаев заболевания (3 выздоровления), новых нет;
  • Николаевская область – 115 случаев заболевания, из них за сутки 4 новых;
  • Одесская область - 240 случаев заболевания (9 выздоровления), в том числе 20 новых заболевших;
  • Полтавская область - 173 случая (14 выздоровели), в том числе 1 новый;
  • Ровенская область - 522 случая заболевания (46 выздоровели), в том числе 14 новых;
  • Сумская область - 95 случаев (48 выздоровели), новых нет;
  • Тернопольская область - 612 случаев (70 выздоровели), в том числе 5 новых случаев заболевания и 12 - выздоровления;
  • Харьковская область - 196 случаев заболевания (15 выздоровления), за сутки 49 новых заболевших;
  • Херсонская область - 88 случаев заболевания (15 выздоровления), из них 1 новый;
  • Хмельницкая область – 72 случая (16 выздоровели), из них 2 новых;
  • Черкасская область - 267 случаев заболевания (55 выздоровели), в том числе 10 новых;
  • Черновицкая область – 1 тыс 375 случаев заболевания (60 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 34 новых заболевших;
  • Черниговская область - 35 случаев заболевания (4 выздоровели), из них за сутки 3 новых заболевших и 1 выздоровевший.

На 9:00 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, 220 пациентов умерли, выздоровели 840 больных COVID-19. Зафиксировано 392 новых случая заражения (сутками ранее – 492), умерли 11 человек (8), выздоровели 24 больных (58).

08:50 Основатель Microsoft Билл Гейтс говорит, что масштабное производство вакцины от спонсируемых им проектов начнется не раньше сентября. В лучшем случае процесс начнется в течение года, в худшем - может затянуться на два.

08:29 В Мариуполе 19 медиков областной больницы заболели COVID-19. При этом во всем городе за сутки зафиксировали 22 случая заражения.

08:19 По последним данным на утро 27 апреля в Беларуси зафиксировано больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, чем в Украине.

08:11 Россия по количеству зараженных стремительно приближается к показателям Китая. В РФ уже выявлено 80 949 случаев COVID-19 (+6361 за последние сутки), в Китае – 82 827 (+11).

08:07 В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек.  Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.

07:50 2 994 958 человек во всем мире заразились коронавирусом SARS-CoV-2, 206 997 пациентов умерли, 878 923 больных СOVID-19 выздоровели.

Заражение коронавирусом по разным странам на 27.04.2020

07:42 В случае стремительного снижения заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

07:38 В Индонезии нашли рынок, на котором продают мертвых летучих мышей и крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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