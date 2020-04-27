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COVID-19 в Украине: в ЦОЗ назвали возможные причины высокой заболеваемости медиков

COVID-19 в Украине: в ЦОЗ назвали возможные причины высокой заболеваемости медиков
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В ЦОЗ рассказали, почему такой большой процент медиков, среди зараженных коронавирусом.

В Украине каждый пятый инфицированный COVID-19 - медицинский работник. Среди причин - нарушение маршрутов пациента, неправильное пользование средствами защиты и недостаточная обеспеченность средствами защиты.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья. 

"По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749-ти медработников, что составляет 19,4% всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - это работник медучреждения. Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть: отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), их неправильное хранение и утилизация, недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ", - говорится в сообщении.  

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В Центре отметили, что обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты (СИЗ) осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи с учетом потребности, которую определяетт руководство лечебного учреждения.

Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирования населения, так называемых "маршрутов" пациента, оказание экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.

Так в Центре отметили, что разработка и утверждение плана является исключительной компетенцией руководства лечебного учреждения. 

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В частности, такой план должен предусматривать: скрининг пациентов, медицинскую сортировку, распределение потоков пациентов, а также распределение внутри медучреждения на "грязные" (зона высокого риска инфицирования) и "чистые" зоны - помещения, в которых уровень загрязнения минимален.

"Определение и маркировка "грязных" зон является сигналом прежде всего для медицинского работника и заставляет использовать дополнительную защиту", - отметили в ЦОЗ. 

Как сообщалось, Министерство здравоохранения собирает информацию из регионов о состоянии закупок за средства местных бюджетов средств индивидуальной защиты медицинских работников. 

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По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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Минздрав, Медик, Коронавирус, ЦОЗ.
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