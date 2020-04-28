Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19
В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19

В ЦОЗ объяснили, с чем связан рост числа заболевших на Covid-19
23:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Ровенского ЦОЗ считает, что рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований.

Высокое количество обнаруженных случаев COVID-19 связано не со скоростью распространением болезни, а с ростом мощностей для исследований и ростом количества тестирований, считает глава Ровненского областного центра общественного здоровья (ЦОЗ) Елена Гандзюк.

На ежедневном брифинге она напомнила, что самое большое количество заболевших было обнаружено в Киеве, Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях, сообщает пресс-служба Ровненской областной государственной администрации.

"Наблюдается очень четкая тенденция - в этих регионах сделано большее количество тестирований. Если в какой-то области сделали более 3000 тестов, то есть около 20% положительных случаев. В Ровненской области мы сделали 3200 тестирований и у нас 553 случая, это 18,5%. Это следствие качественного выявления болезни, эпидрасследования и эффективной работы в таких очагах", - подчеркнула Гандзюк.

Кто становится жертвой СOVID-19 чаще всего: Минздрав раскрыл статистику в Украине

Она также отметила, что в Ровенской области постепенно растут мощности для исследования COVID-19 - если в начале пандемии ПЦР-тестирование проводилось только в областном лабораторном центре, то позже их начали проводить и в областном ЦОЗ, а на текущий момент к исследованиям привлекают специалистов и оборудование перинатального центра и диагностического центра.

Как сообщалось, по состоянию на 28 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (1 429 человек), Киеве (1 298) и Тернопольской области (664). Всего в Украине подтверждены 9410 случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19, Елена Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках на 28 апреля
05 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из жилых кварталов: оккупанты обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии, погиб военнослужащий
В Луганской области погиб военный ВСУ
COVID-19: Италия пересекла границу в 200 тысяч случаев заражения
COVID-19: Италия пересекла границу в 200 тысяч случаев заражения
Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь