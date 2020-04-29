Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину", один военный получил травму
ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину", один военный получил травму
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Из-за коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови

Из-за коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови
19:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови.

В Украине из-за карантина на эпидемию коронавируса возник дефицит донорской крови. В таких условиях быть донором безопасно.

Об этом сообщает МЗ.

"Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови. В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек", — говорится в сообщении.

На интернов и зарплаты: Минздрав будет просить деньги из фонда борьбы с COVID-19

Как сообщалось, Минздрав призвал председателей областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Дефицит, Кровь, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех
05 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оружейный экспорт 2020: &quot;Укроборонпром&quot; снизил планы по наращиванию
"Укроборонпром" снизил финансовые планы на 2020 год
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь