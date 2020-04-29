Из-за коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови.

В Украине из-за карантина на эпидемию коронавируса возник дефицит донорской крови. В таких условиях быть донором безопасно.

Об этом сообщает МЗ.

"Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови. В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минздрав призвал председателей областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантина.