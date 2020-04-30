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Сейчас нельзя протестировать всех украинцев на COVID-19: Биолог объяснил почему

Сейчас нельзя протестировать всех украинцев на COVID-19: Биолог объяснил почему
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Это связано, прежде всего, с ограниченными возможностями сети диагностических лабораторий Украины.

На проведение тотального тестирования всех граждан Украины на коронавирус COVID -19 понадобится почти три года.

Это связано с ограниченными возможностями сети диагностических лабораторий Украины. Такое мнение высказал биолог Бижан Шаропов, передает "Обозреватель".

"Планы, которые озвучиваются, не под силу нашей сети диагностических лабораторий. Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в день делается 5-6 тысяч тестирований. Если бы мы хотели обследовать всех, нужно было бы потратить почти три года", – сказал он.

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Биолог сообщил, что сейчас в Украине существует 27 государственных лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус. "У них стоит по несколько приборов, амплификаторов. Обычно приборы имеют возможность тестировать 96 образцов одновременно. Одна такая постановка длится 2-3 часа, включительно с выделением ДНК, непосредственно реакцией и интерпретацией данных", – пояснил он.

Шаропов добавил, что в лабораториях не хватает рабочих рук и реактивов.

По мнению биолога, в сложившейся ситуации следует сконцентрироваться на тестировании людей, которые умерли от пневмонии, а также тех, у кого имеются симптомы, характерные для коронавируса.

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Украина, тесты, Карантин, Коронавирус, Биолог.
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