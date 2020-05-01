Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина

Новости Украины:Ситуация с распространением коронавирусной инфекции позволяет смягчить карантин с 11 мая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчение карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть: мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения, все наши действия основываются на мнении специалистов, мнении эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают, как себя надо вести в таких ситуациях - пандемии, которая сейчас есть в Украине", - заявил Степанов.

"11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что они в будущем, эти наши действия не ухудшат ситуацию", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.