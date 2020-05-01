Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861
В Украине количество заболевших COVID-19 выросло до 10 861
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина

Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина
11:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ситуация с распространением коронавирусной инфекции позволяет смягчить карантин с 11 мая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчение карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть: мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения, все наши действия основываются на мнении специалистов, мнении эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают, как себя надо вести в таких ситуациях - пандемии, которая сейчас есть в Украине", - заявил Степанов.

"11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что они в будущем, эти наши действия не ухудшат ситуацию", - подчеркнул министр.

Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 С мая украинцам проиндексируют пенсии: средний размер повышения
05 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника
Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина
Степанов: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь