Коронавирусом заболели еще два украинских пограничника

Новости Украины:За минувшие сутки Covid-19 заболели еще два украинских пограничника

В Государственной пограничной службе Украины в настоящее время 13 военнослужащих и работников болеют COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 двух представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

В частности, у них наблюдается легкое течение болезни. "В их подразделениях проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлены на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больными", - отметили в ГПСУ.

По состоянию на сегодняшний день COVID-19 болеют 13 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тыс. 861 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 272 летальных, 1 тыс. 413 пациентов выздоровели. В частности, за минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 455 человек.

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