Итоги дня 1 мая: планы по ослаблению карантина, трудовая миграция и майские нововведния

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае Самые важные нововведения, которые принесет с собой последний месяц весны.

3 Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантина Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.

4 Пристайко рассказал о результатах переговоров с Австрией и Финляндией об украинских трудовых мигрантах. В Австрии ожидают приезда более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии "тысяч". Украинцы, у которых есть планы выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад.

5 Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил смягчение карантина в городе "социальной несправедливостью". Городская власть Черкасс несколько смягчила карантин с 1 мая, однако полностью его не отменяла. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал решение властей Черкасс смягчить карантин в городе с 1 мая и заявил, что оценку таким действиям дадут правоохранительные органы. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина. Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на открытое уголовное производство из-за ослабления карантина в городе и заявил, что таким решением город восстановил "социальную справедливость".

6 Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию по санкциям против РФ.

7 Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти". Девять внепарламентских партий выступили с заявлением против изменений в Избирательный кодекс относительно местных выборов, которые планирует внести "Слуга народа".

8 Институт нацпамяти выложил фильм "2 мая. Без мифов". 2 мая исполняется шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда ценой десятков человеческих жизней было остановлено ползучее наступление "русской весны". Об этом напомнили в Украинском институте национальной памяти.

9 Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов, двое бойцов ранены. По состоянию на 17.00 пятницы, 1 мая, российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое украинских воинов ранены.

10 НБА. Драфт-2020 будет перенесен Руководство НБА планирует перенести драфт 2020 года из-за коронавируса

11 Бой Фьюри - Джошуа планируют провести в декабре в Саудовской Аравии. Команды британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начали переговоры о поединке между боксерами.

12 Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону После долгих разговоров и дискуссий касательно кандидатуры главного тренера сборной Украины, Федерация биатлона приняла окончательное решение. Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, ранее 4 года работавший с мужчинами.

13 NASCAR объявил о возобновлении сезона Популярная в США гоночная серия NASCAR объявила о возобновлении сезона, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

14 Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия стала мамой первенца. Малыш появился на свет в одном из роддомов Киева. Супруг звезды музыкант Роман Дуда присутствовал на родах любимой и, как заверила сама исполнительница, держался мужественно.

15 Умер знаменитый болливудский актер Риши Капур Болливудская звезда Риши Капур умер от рака.

16 "Памфир": украинский фильм профинансирует швейцарский фонд Производство полнометражного фильма "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука поддержал швейцарский фонд Visions Sud Est на сумму 50 тысяч швейцарских франков (почти 1,4 млн грн).

17 Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не может состояться в этом году. Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году.

18 Киевский фестиваль UPark перенесли из-за коронавируса на 2021 год. Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей.