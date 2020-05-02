Минздрав: Украине удалось избежать итальянского сценария с коронавирусом

Новости Украины:Карантин помог Украине избежать повторения ситуации, которая сложилась с коронавирусом в Италии.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.

Ляшко напомнил, что карантин в Украине ввели не для того, чтобы инфицированных коронавирусом вообще не было, а для того, чтобы система здравоохранения страны могла эффективно работать в условиях эпидемии.

"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей – кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять",– подчеркнул он.

По мнению чиновника, два месяца карантина дали положительный результат, а если бы его не было, то медикам пришлось бы делать тяжелый выбор – спасать "40-летнего или 70-летнего".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки 11 человек умерли и 175 выздоровели. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1667 случаев), Киеве (1453) и Ивано-Франковской области (899). При этом меньше всего заболевших в Луганской (35), Черниговской (50) и Донецкой (70) областях.