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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
11:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 3 мая в Украине зафиксировали 502 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 11 411.

На утро 3 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 миллионов 484 тысяч 488 человек, умерли от инфекции 244 780 пациентов, выздоровели  1 миллион 121 тысяча 576 человек.

Важно:

заражены коронавирусом 11913 украинец;

в стране зафиксировано 288 летальных случаев болезни;

в ходе ослабления карантина метро откроют в последнюю очередь;

на открывшихся рынках уже нашли нарушения санитарных норм;

ученые в США считают, что пандемия закончится не скоро;

  

Брифинг министра здравоохранения Максим Степанова

10:54 Решение ВОЗ о продлении действия глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса дает сигнал, что опасность еще находится на очень высоком уровне.

10:51 В Украине более двух недель подряд коронавирус обнаруживают у 400-600 человек, ни разу не было зафиксировано вспышки. Это является результатом карантинных и противоэпидемических мероприятий, заявил на брифинге в воскресенье министр охороноы здоровья Максим Степанов.

10:29 Министерство здравоохранения планирует увеличить ежедневное количество ПЦР-тестов до 20-25 тысяч в течение месяца.

10:08 Всего за все время пандемии заболело 11913 человек. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.

10:02 На утро воскресенья в Киеве зарегистрировано 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 - за сутки болезнь обнаружили у 17 человек.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Заболевание, Заражение, Коронавирус, Украине, Covid-19, Карантина.
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