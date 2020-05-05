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Вторник, 05.05.2020
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Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
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Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования

Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине Минздрав разрешил проведение клинических испытаний украинского препарата от коронавируса.

Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Соответствующий приказ Минздрава №1038 от 4 мая опубликован на сайте министерства.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.

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Согласно приложению к приказу будет проводиться "многоцентровое рандомизированное исследование по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2".

Исследования будут проводиться на базе Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии); Белоцерковской городской больницы № 3 (III инфекционное отделение); Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии); Городской инфекционной больницы Одессы (инфекционное бокс-отделение №10) и "Киевской городской клинической больницы №4" (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Украине подтверждены 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 366 новых случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 1875 человек, 316 человек умерли.

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Украина, Вакцина, Минздрав, Препарат, Коронавирус.
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