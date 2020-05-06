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Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Ситуация с коронавирусом: США по-прежнему "лидируют" по количеству больных, а Испания обошла Италию

Ситуация с коронавирусом: США по-прежнему "лидируют" по количеству больных, а Испания обошла Италию
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Почти 1,2 миллиона человек в мире вылечились от коронавируса.

Количество людей, вылечившихся от коронавирусной болезни COVID-19, в мире по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, одолели коронавирусную инфекцию 1 198 832 пациента.

Всего с начала пандемии зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 257 239 человек.

На Днепропетровщине зафиксировали наибольший суточный прирост числа больных COVID-19

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США – там выявлен 1 204 351 инфицированный. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем – Италия (213 013).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (71 064 умерших), Великобритании (29 501) и Италии (29 315).

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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