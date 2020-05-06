Иммунитет не спасет: у COVID-19 нашли нову мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно

Новости Украины:В США ученые обнаружили мутацию в коронавирусе, которая позволяет ему повторно заражать человека, даже при наличии иммунитета.

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе. Результаты исследования опубликованы в препринте в репозитории bioRxiv.

Специалисты отследили возникновение мутаций, затрагивающих коронавирусный белок Spike, участвующий в проникновении патогена в клетки человека. Spike находится на внешней оболочке вируса, образуя белковые шипы, и взаимодействует с клеточным рецептором ACE2. В настоящее время ведутся поиски лекарств, которые могли бы препятствовать связыванию белка с ACE2, однако непредвиденные мутации в Spike могут помешать разработке препаратов, чьи активные вещества связываются с шипами и блокируют их деятельность.

Всего ученые определили 14 мутаций, которые накапливаются в РНК-геноме вируса, и оценили, подвержены ли они положительному отбору (то есть выгодны ли мутации вирусу) и как они влияют на сам вирус. По словам исследователей, одна из мутаций — Spike D614G — вызывает особенное беспокойство. Она получила широкое распространение в Европе, и вирусы с этой мутацией быстро заменяют "уханьскую форму" коронавируса во всех регионах, куда им удается проникнуть.

Согласно одной из гипотез, D614G затрагивает эпитоп — ту часть вируса, что распознается иммунной системой. Именно этот эпитоп является мишенью для антител у выздоровевших пациентов и основой для разрабатываемых вакцин, которые успешно прошли испытания на приматах. Таким образом, мутация может придавать устойчивость коронавирусу против приобретенного иммунитета, делая людей восприимчивыми к повторному заражению.

Другая гипотеза предполагает, что мутация затрагивает другой эпитоп, вовлеченный в антителозависимое усиление инфекции (ADE), которое происходит, когда вирус связывается с антителами, которые не нейтрализуют его, что способствует проникновению патогена в клетку или его размножению. В этом случае D614G может усиливать ADE. Наконец, мутация может дестабилизировать взаимодействие между компонентами белка ACE2, что непосредственно влияет на способность вируса инфицировать клетку.

Отметим, что в начале апреля впервые расшифровали геном коронавируса. В начале марта — у коронавируса нашли мутацию, способную "обманывать" иммунитет.