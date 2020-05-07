COVID-19 в мире: болезнь забрала жизни более 260 тысяч человек

Новости Украины:На COVID-19 в мире заболело более 3,75 млн человек.

По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 263 831 человек. В свою очередь, выздоровели 1 245 413 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 73 431 человек, Великобритании — 30 150, в Италии — 29 684 человек, Испании — 25 857 и во Франции — 25 812. В Китае в целом — 4637.

Всего в мире 3 755 341 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 228 603), Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (202 359), Франция (174 224), Германия (168 162), Россия (165 929) и Турция (131 744).

По состоянию на 6 мая было зафиксировано 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Таким образом, количество новых заражений за сутки выросло на 92 650 случаев.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.