Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую COVID-19

Новости Украины:Итальянские ученые смогли создать вакцину, которая полностью нейтрализует коронавирус.

Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать коронавирус COVID-19, и о планах испытать ее на людях.

Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным. После введения действующего вещества у мышей выработались антитела, способные противостоять заражению COVID-19.

Антитела действуют настолько эффективно, что не позволяют связываться клеткам коронавируса с клетками и человека, делая его полностью невосприимчивым к недугу.

Разработчики вакцины рассказали, что планируют приступить к ее тестированию на людях уже осенью, передает medikforum.

"Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", - отметили ученые.

Как сообщалось, за сутки в мире выявили более 90 тыс. новых больных COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины