Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую COVID-19

Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать коронавирус COVID-19, и о планах испытать ее на людях.
Исследователи провели эксперимент на мышах и он оказался успешным. После введения действующего вещества у мышей выработались антитела, способные противостоять заражению COVID-19.
Антитела действуют настолько эффективно, что не позволяют связываться клеткам коронавируса с клетками и человека, делая его полностью невосприимчивым к недугу.
Разработчики вакцины рассказали, что планируют приступить к ее тестированию на людях уже осенью, передает medikforum.
"Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", - отметили ученые.
Как сообщалось, за сутки в мире выявили более 90 тыс. новых больных COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.
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