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Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19

Голод, жертвы и терроризм: в ООН предупредили о возможных последствиях пандемии COVID-19
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В организации считают, что мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему.

Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может "бумерангом" ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры", – заявил он.

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По его словам, мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: "нестабильностью, миграцией, создание условий для террористов".

Отмечается, что пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца, или полгода и бедные  страны потребуют значительных объемов помощи: "Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности".

В четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с 2 до 6,7 миллиарда долларов. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать 1 миллиард долларов США на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах. 

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Как сообщалось ранее, в ООН рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на наркотрафик.

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ООН, Последствия, Коронавирус, Covid-19, Падемия.
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