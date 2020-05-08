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ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с Covid-19 до $1,7 миллиарда

ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с Covid-19 до $1,7 миллиарда
09:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:План рассчитан до конца 2020 года и рассчитан на ресурсы, необходимые ВОЗ для ее собственных операций.

Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ требуется 1,7 миллиарда долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", — заявил Гебрейесус.

Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд.

"Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок", - отметил глава организации.

Как отметил глава ВОЗ, план будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Пандемия коронавируса.
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