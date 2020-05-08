Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 14 195.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 млн человек. Из них умерли свыше 270 тыс, выздоровели - 1 млн 134 тыс.
Важно:
число заболевших коронавирусом в Украине достигло 14195
от осложнений болезни скончался 361 пациент
Рада приняла закон о страховых выплатах медикам
555 продовольственных рынков возобновили работу в стране
в мире болеют COVID-19 более 3,9 млн человек
Карта коронавируса в Украине и мире 8 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Коронавирус в мире
Правительство Финляндии продлило временные ограничения, касающиеся пересечения внешних границ, до 14 июня из-за пандемии коронавируса.
В Барселоне людям разрешили снова отдыхать на пляжах в рамках ослабления карантина - после 7 недель жесткого карантина. Теперь людям разрешены отдых, пробежки и купания на пляжах между 6 утра и 10 утра.
Власти Италии разрешили возобновить с 18 мая проведение церковных служб, а также обрядов крещения, свадеб и похорон.
Норвежский институт общественного здоровья предположил, что закрытие школ для детей от 11 до 16 лет, вероятно, могло увеличить распространение коронавируса в Норвегии.
Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с распространением коронавируса, до 9 июня.
Бывший министр здравоохранения Греции, кардиолог и профессор университета Димитрис Кремастинос умер от коронавируса в возрасте 78 лет.
В Испании за последние сутки несколько увеличилось количество смертей от коронавируса, а также новых случаев болезни.
14:42 В Житомирской области с 13:00 субботы, 9 мая, до 6:00 вторника, 12 мая, будут введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).
13:19 Рассмотренные в рамках исследования данные указывают на то, что несопоставимо большее влияние оказывают ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.
Коронавирус в Киеве, брифинг Кличко
На первом этапе ослабления карантина, с 12 мая, в Киеве останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
За минувшие сутки в Киеве коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 46 человек, умерли три пациента, заявил мэр города Виталий Кличко.
С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко
"Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. … Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие)", сказал Кличко на брифинге в пятницу.
12:06 По данным на утро 8 мая в России зарегистрировано 10699 новых случаев заболевания COVID-19. Всего заболели 187859 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки умерли 98 пациентов с COVID-19. С начала распространения коронавируса - 1723 человека. Выздоровели 26608 человек, 2805 человек за сутки.
11:10 Министерство здравоохранения промониторит, каким образом происходили доплаты медикам в размере 300 процентов за март в каждом регионе. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге в пятницу.
11:00 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 9 областях Украины из 24, а в двух областях количество выздоровевших превысило число активных больных.
Заражение коронавирусом по областям Украины на 08.05.2020
10:58 На утро 8 мая в ВСУ болеют коронавирусной инфекцией 33 человека, сообщает пресс-служба командования Медицинских войск. С начала эпидемии выздоровело 52 военнослужащих, два случая оказались летальными.
10:56 По состоянию на 8 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 23 положительных ПЦР-теста, из них три новых случая заболевания выявлены в Закарпатской, Житомирской и Одесской областях.
10:00 На сегодняшний день исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине проводят 59 лабораторий.
09:44 В Украине из новых подтвержденных случаев COVID-19 - 44 ребенка и 98 медработников (из 504). Всего с начала эпидемии заболели 977 детей и 2 758 медиков (из 14 195). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
09:32 На 9:00 8 мая в Украине зафиксированы 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.
За сутки подтверждено 504 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 310 пациентов, умер 21 больной.
09:30 За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено во Львовской, Черновицкой и Киевской областях.
09:17 Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.
07:45 В Украине эпидемия COVID-19 показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", что было предусмотрено медреформой, заявил главный санврач Виктор Ляшко.
07:42 По данным на утро 8 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 917 531 человек, 270 720 умерли, 1 344 120 выздоровели.
Заражение коронавирусом по разным странам на 08.05.2020
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.