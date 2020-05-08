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Пятница, 08.05.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
15:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 14 195.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 млн человек. Из них умерли свыше 270 тыс, выздоровели - 1 млн 134 тыс.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине достигло 14195

от осложнений болезни скончался 361 пациент

Рада приняла закон о страховых выплатах медикам

555 продовольственных рынков возобновили работу в стране

в мире болеют COVID-19 более 3,9 млн человек

Карта коронавируса в Украине и мире 8 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Коронавирус в мире

Правительство Финляндии продлило временные ограничения, касающиеся пересечения внешних границ, до 14 июня из-за пандемии коронавируса.

В Барселоне людям разрешили снова отдыхать на пляжах в рамках ослабления карантина - после 7 недель жесткого карантина. Теперь людям разрешены отдых, пробежки и купания на пляжах между 6 утра и 10 утра.

Власти Италии разрешили возобновить с 18 мая проведение церковных служб, а также обрядов крещения, свадеб и похорон.

Норвежский институт общественного здоровья предположил, что закрытие школ для детей от 11 до 16 лет, вероятно, могло увеличить распространение коронавируса в Норвегии.

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с распространением коронавируса, до 9 июня.

Бывший министр здравоохранения Греции, кардиолог и профессор университета Димитрис Кремастинос умер от коронавируса в возрасте 78 лет.

В Испании за последние сутки несколько увеличилось количество смертей от коронавируса, а также новых случаев болезни.

14:42 В Житомирской области с 13:00 субботы, 9 мая, до 6:00 вторника, 12 мая, будут введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

13:19 Рассмотренные в рамках исследования данные указывают на то, что несопоставимо большее влияние оказывают ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.

Коронавирус в Киеве, брифинг Кличко

На первом этапе ослабления карантина, с 12 мая, в Киеве останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 46 человек, умерли три пациента, заявил мэр города Виталий Кличко.

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. … Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие)", сказал Кличко на брифинге в пятницу.

12:06 По данным на утро 8 мая в России зарегистрировано 10699 новых случаев заболевания COVID-19. Всего заболели 187859 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки умерли 98 пациентов с COVID-19. С начала распространения коронавируса - 1723 человека. Выздоровели 26608 человек, 2805 человек за сутки.

11:10 Министерство здравоохранения промониторит, каким образом происходили доплаты медикам в размере 300 процентов за март в каждом регионе. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге в пятницу.

11:00 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 9 областях Украины из 24, а в двух областях количество выздоровевших превысило число активных больных.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 08.05.2020

10:58 На утро 8 мая в ВСУ болеют коронавирусной инфекцией 33 человека, сообщает пресс-служба командования Медицинских войск. С начала эпидемии выздоровело 52 военнослужащих, два случая оказались летальными.

10:56 По состоянию на 8 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 23 положительных ПЦР-теста, из них три новых случая заболевания выявлены в Закарпатской, Житомирской и Одесской областях.

10:00 На сегодняшний день исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине проводят 59 лабораторий.

09:44 В Украине из новых подтвержденных случаев COVID-19 - 44 ребенка и 98 медработников (из 504). Всего с начала эпидемии заболели 977 детей и 2 758 медиков (из 14 195). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

09:32 На 9:00 8 мая в Украине зафиксированы 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.

За сутки подтверждено 504 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 310 пациентов, умер 21 больной.

09:30 За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено во Львовской, Черновицкой и Киевской областях.

09:17 Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией коронавируса на 2020 год, увеличив бюджет до $1,7 млрд.

07:45 В Украине эпидемия COVID-19 показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", что было предусмотрено медреформой, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

07:42 По данным на утро 8 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 917 531 человек, 270 720 умерли, 1 344 120 выздоровели.

Заражение коронавирусом по разным странам на 08.05.2020

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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