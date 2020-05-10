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Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
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Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
09:14 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 мая лабораторно подтвердили 14 710 случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 504 новых заболевших, в том числе 44 ребенка и 98 медработников.

За все время зафиксирован 376 летальный случай, выздоровели 2909 человек.

Самое большое количество тестов на коронавирус делают в Черновцах, Тернополе и Виннице, Херсоне и Черкассах. В среднем люди ждут результаты тестов до 3-4 дней, в зависимости от нагрузки на лабораторию.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 09.05.2020

Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с разной формой собственности. Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы - это обусловлено количеством заболеваний. В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирования ожидают до 3-4 дней максимум.

В четверг, 7 мая, прирост инфицированных составил 507 человек, днем ранее сообщалось о 487 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 5 мая было 366 новых заболевших.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 9 мая в мире зафиксировано 3 917 564 случая коронавируса, в частности 270 720 человек умерли и 1 344 120 выздоровели.

За сутки было обнаружено 3 920 новых случаев заболевания, 294 человека погибли.

В США зафиксировано 1 292 623 случая COVID-19, в частности 76 928 летальных и 217 250 случае выздоровления.

В Испании и Италии зарегистрировали 256 855 и 215 858 случаев, а в Великобритании 206 715.

В Китае был зафиксирован один новый случай, всего так заболели 82 886 человек, выздоровели 77 993.

Заражение коронавирусом по разным странам на 10.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Наибольшее количество новых случаев за сегодня обнаружили в Мексике — 1 982 (29 616 всего), там же за новые сутки погибло 257 человек. Также более тысячи новых случаев зафиксировали в Пакистане, там сейчас насчитывается 25 837 заболевших.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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