Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.





В мире зарегистрировали 4 млн 025 175 случаев заболевания коронавирусом, вылечились – 1 миллион 376 тысяч человек, умерли – более 275 тысяч человек.

Ситуация в Украине

09:33 В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

09:55 Два летальных случая в результате коронавируса зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

Коронавирус в мире

Городские власти испанской Барселоны позволила в рамках ослабления карантинных ограничений посещать пляжи.

В Индии сотрудник фармацевтической компании умер после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавирусной инфекции.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: