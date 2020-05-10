Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
По состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 522 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.
В мире зарегистрировали 4 млн 025 175 случаев заболевания коронавирусом, вылечились – 1 миллион 376 тысяч человек, умерли – более 275 тысяч человек.
Ситуация в Украине
09:33 В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.
09:55 Два летальных случая в результате коронавируса зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.
Коронавирус в мире
Городские власти испанской Барселоны позволила в рамках ослабления карантинных ограничений посещать пляжи.
В Индии сотрудник фармацевтической компании умер после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавирусной инфекции.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.