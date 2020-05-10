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Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих за сутки заболело COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военнослужащих за сутки заболело COVID-19
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В ВСУ дали отчет о количестве заболевших коронавирусом среди военнослужащих.

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 41 человек, двое из которых зарегистрированы за минувшие сутки, сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 10 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 54 человека и 2 летальных случая.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

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Военные медики подчеркнули, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 33 человека.

Кроме того отмечается, что больные (1-н военнослужащий Криворожского гарнизона и 1-н работник ВС Украины Винницкого гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. "Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", – уточнили в ВСУ.

Медики также отметили, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что "чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

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Украина, Армия, ВСУ, Коронавирус.
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