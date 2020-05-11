Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 11 мая в Украине зафиксировали 416 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 15 648.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 млн человек. Из них умерли свыше 282 тыс, выздоровели - 1 млн 418 тыс.

Важно:

в Украине выявлено 15 648 случаев коронавируса;

от осложнений болезни умерло 408 пациентов;

с 11 мая разрешено посещение парков, открываются непродовольственные магазины, летние площадки кафе;

заполненность больничных коек по Украине - не более 15%;

очередной пересмотр сроков карантина состоится 22 мая;

Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая

Карта коронавируса в Украине и мире 11 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

12:30 Во Франции инфицированы коронавирусом 139 063 человека. За сутки от COVID-19 умерли 70 человек.

12:20 В Германии за последние сутки число случаев заражения коронавирусом уменьшилось вдвое. Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 417 человек, в том числе за последние 24 часа зафиксировано 22 летальных случая.

Ситуация в Киеве

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось на 66 человек, шестеро из которых - медики, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Как сообщалось, за 9 мая в столице Украины был подтвержден Covid-19 у 34 человек.

"По состоянию на сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал Кличко на своем телеграм-канале в понедельник.

Среди заболевших 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, и пятеро детей - 2 девочки 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

В больницы госпитализированы 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружены в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком 12, и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер.

И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", сообщил мэр Киева.

11:50 Обещанные надбавки за борьбу с коронавирусом в полном объеме получили только медики Полтавской области, глава МОЗ Максим Степанов пообещал разобраться.

11:45 В России более 11 000 заболевших COVID-19 за сутки, страна обогнала Италию и Британию по числу случаев коронавируса с начала пандемии.

11:35 За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусной болезнью COVID-19 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника.

11:25 В Великобритании действующие ограничительные меры останутся в силе еще как минимум до 1 июня с небольшими исключениями.

10:20 За прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зарегистрировано, сообщает командование Медсил.

10:12 В Польше количество зараженных коронавирусом достигло почти 16 тысяч человек, из которых 800 умерли, а свыше 5,6 тысяч вылечились

10:10 Число заболевших COVID-19 достигло или превышает 1000 в пяти регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 11.05.2020

10:20 В Гане на востоке Африки больной работник рыбоперерабатывающей фабрики в городе Тема заразил коронавирусом 533 своих коллег.

10:08 В Украине за сутки подтверждено 416 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за шесть последних дней. На 09:00 11 мая в Украине коронавирус подтвержден у 15 648 человек, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.

09:35 До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 92 691 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом сообщат агентство Anadolu.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 47 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), общее число погибших достигло 3786.

08:40 На утро 11 мая в мире коронавирус подтвержден у 4 180 923 человек, умерли от болезни 283 868 пациентов, выздоровели 1 493 401.

Заражение коронавирусом по разным странам на 11.05.2020

08:32 Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал послабление карантина 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап послаблений наступит быстрее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава правительства напомнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

08:15 Во Львовской области решили не ослаблять карантин 11 мая из-за роста числа заболевших и умерших от COVID-19.

08:14 В Соединенных Штатах по состоянию на понедельник от связанных с коронавирусом Covid-19 заболеваний скончались 80 тыс. 787 человек, число случаев летального исхода увеличилось на сутки на 750.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: