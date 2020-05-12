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Вторник, 12.05.2020
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Пандемия: в мире более 4,2 миллионов людей заболели COVID-19

Пандемия: в мире более 4,2 миллионов людей заболели COVID-19
05:44 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса.

С 4 миллионов 253 тысяч случаев заражения коронавирусом вылечились уже 1 миллион 527 тысяч больных, умерли – 287 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Лидером по количеству зарегистрированных случаев инфицирования являются Соединенные Штаты. Там заболели 1 миллион 385 тысяч человек, из которых умерли почти 82 тысячи и 262 тысяч вылечились.

В Испании заболели 268 тысяч, из которых умерли более 26 тысяч и выздоровели почти 178 тысяч.

В Великобритании зафиксировали 223 тысяч случаев. Погибли от осложнений – более 32 тысяч больных.

Коронавирус: власти Уханя хотят протестировать всех жителей города за 10 дней

Россия почти сравнялась с Великобританией по количеству зарегистрированных случаев – более 221 тысячи заражений. В то же время, по официальной статистике, там умерли 2009 человек.

За последние сутки больше всего новых случаев обнаружили в Соединенных Штатах – более 18 тысяч. В России за это время подтвердили 11,6 тысяч заражений, в Бразилии – 6,4 тысяч, В Великобритании – 3,8 тысяч, в Индии – 3,6 тысяч, в Испании – почти 3,5 тысяч, в Саудовской Аравии – почти 2 тысячи.

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Больше всего смертей за сутки также зарегистрировали в Штатах – 1008 жертв. В Бразилии за этот период умерли 502 человека, во Франции – 263, в Великобритании – 210, в Италии – 179, в Испании – 123, в Мексике – 112.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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