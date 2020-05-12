В Минздраве объяснили, кого бесплатно тестируют на COVID-19

В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным лицом больного коронавирусом, то есть исключительно желание (сделать тест на COVID-19 - ред.) этого человека - то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", - сказал он.
"Обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, близкие лица, контактировавшие с больным лицом, все медицинские работники, которые работают с больными COVID-19. Они тестируются раз в пять дней. Также работники Нацполиции и Нацгвардии, которые имеют высокий риск заражения", - добавил министр.
Степанов также отметил, что тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией, независимо от течения этой болезни и симптоматики.
"У нас определен четкий перечень лиц, которые должны тестироваться на COVID-19, и который мы постоянно расширяем", - резюмировал он.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3 тыс. 373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.