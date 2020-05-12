В Минздраве объяснили, кого бесплатно тестируют на COVID-19

Новости Украины:В Минздраве перечислили всех, кого в Украине будут бесплатно проверять с помощью тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) на возможное заражение коронавирусом.

В Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если у человека нет симптомов коронавируса и он не является контактным лицом больного коронавирусом, то есть исключительно желание (сделать тест на COVID-19 - ред.) этого человека - то у нас это не предусмотрено алгоритмом относительно бесплатного тестирования", - сказал он.

"Обязательному бесплатному тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, близкие лица, контактировавшие с больным лицом, все медицинские работники, которые работают с больными COVID-19. Они тестируются раз в пять дней. Также работники Нацполиции и Нацгвардии, которые имеют высокий риск заражения", - добавил министр.

Степанов также отметил, что тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией, независимо от течения этой болезни и симптоматики.

"У нас определен четкий перечень лиц, которые должны тестироваться на COVID-19, и который мы постоянно расширяем", - резюмировал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 16 тыс. 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3 тыс. 373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.