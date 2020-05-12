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Денисова: В РФ хотят проверять на COVID-19 украинского политзаключенного

Денисова: В РФ хотят проверять на COVID-19 украинского политзаключенного
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Денисова рассказала, что украинский политзаключенный вероятно заболел COVID-19, но россияне не делают анализов.

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией – появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, существенное ухудшение здоровья в украинца произошло после этапирования из Брянского СИЗО в Москву. После чего его отправили на 14-дневный карантин, потому что врачи утверждали, что заключенный контактировал с инфицированным лицом.

Денисова отметила, что администрация изолятора до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью — не сделано ни одного анализа. Кроме того, не обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

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"Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального Закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", – заявила Денисова.

Украинский омбудсмен уже обратилась по этому вопросу к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием немедленно обеспечить политзаключенного необходимыми средствами защиты и придерживаться рекомендаций ВОЗ.

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Все по теме:

Омбудсмен, Вирус, Карантин, Пандемия, Людмила Денисова, Коронавирус, Covid-19.
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