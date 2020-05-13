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Пандемия COVID-19: В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод

Пандемия COVID-19: В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за пандемии коронавируса только в этом году порядка четверти миллиарда человек на планете могут пострадать от голода, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр ВПП.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах", - говорится в сообщении.

Ранее директор Программы Дэвид Бизли в интервью Guardian заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

По его словам, более 30 развивающихся стран могут испытать массовый голод, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.

Бизли считает, что хрупкие системы здравоохранения многих развивающихся стран не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, последовавшая за пандемией, приведет к огромной нагрузке на ресурсы.

"Это больше, чем просто пандемия - это пандемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - убежден он.

Напомним, по состоянию на 6:00 13 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 291 942 человека, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 261 747. При этом, 1 493 414 человека выздоровели.

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ООН, Голод, ВПП ООН, Covid-19.
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