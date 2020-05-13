Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Пандемия коронавируса достигла пика в Украине и мире.

На 13 мая в Украине зафиксировали 402 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 425.

В мире на COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

Власти осторожно заявляют о запуске следующих этапов ослабления ограничений, а в регионах задействовали адаптивный карантин.

Важно:

количество инфицированных в стране достигло 16 425

умерли от осложнений инфекции 439 украинцев

Украина находится на пике заболеваемости

власти готовятся запустить следующие этапы ослабления карантина

Минздрав создает систему санэпидемстанций

в вопросе открытия границ правительство ориентируется на Польшу

14:30 В Испании 113-летняя Мария Браньяс, которая считается самой старой в стране, выздоровела от COVID-19.

14:10 Верховная Рада с 18 мая вернется к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе этого года. За соответствующий проект постановления №3434 об организации работы Верховной Рады проголосовал 251 народный депутат.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

После 22 мая в Киеве планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта, который сейчас ходит с ограничениями из-за коронавирусного карантина, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 30 человек, два человека умерли. Всего в столице 1960 подтвержденных случаев COVID-19, 40 человек умерли, 169 выздоровели.

Сейчас в Киеве болеют коронавирусом 126 детей, из которых 17 находятся в больнице. По словам мэра столицы Виталия Кличко, причиной этому служит "халатность и пренебрежение элементарными рекомендациями" у родителей.

11:40 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что возобновление междугородных пассажирских перевозок и работы метро состоится после перехода к адаптивному карантину и при соблюдении эпидемиологической дисциплины.

11:39 У командующего Нацгвардии Николая Балана контрольные тесты показали негативный результат на коронавирус. Сегодня генерал-лейтенант вновь приступил к выполнению своих обязанностей.

11:33 Украина "в десятки раз" лучше готова к эпидемии коронавирусной инфекции, чем это было по состоянию на март. Так о готовности системы здравоохранения бороться с COVID-19 доложил нардепам в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

11:32 Из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

11:30 В Новой Зеландии и Таиланде за последние сутки не выявили ни одного нового случая COVID-19

11:20 В Украине количество ПЦР-тестирований на COVID-19 у больных пневмонией уменьшилась до 250-300 человек в сутки.

11:18 Выход из коронавирусного карантина будет происходить поэтапно, если к контрольным датам (22 мая, 1 июня, 11 июня и другие) будут достигнуты необходимые для ослаблений эпидемиологические показатели. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Четкий алгоритм должны представить на этой неделе.

11:17 13 мая дороги и мосты в Киеве снова сковали пробки. Это уже второй день подряд, когда в столице наблюдается сложная ситуация с транспортным трафиком. На Европейской площади и Крещатике с самого утра собирались пассажирские автобусы, водители которых добиваются разрешения на внутренние и международные перевозки.

10:49 Выход из коронавирусного карантина будет происходить поэтапно, если к контрольным датам будут достигнуты эпидемиологические показатели, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

10:45 За минувшие сутки в России – 10 028 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего заболели 242 271 человек. За сутки зафиксированы 96 летальных случаев, всего умерли 2212 человек. Выздоровели 48 003 человек, 4491 человек за сутки.

10:29 Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует утвердить алгоритмы тестирования ИФА-тестами, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

09:55 На утро 13 мая в ВСУ COVID-19 заразились 43 человека, за период эпидемии выздоровели 58 человек, зафиксированы два летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 252 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания. Больной (военнослужащий - Львовская область) лечится дома под наблюдением медиков, сообщает командование медсил ВСУ.

09:31 В Беларуси после проведения военного парада 9 мая "в два раза упала заболеваемость пневмониями", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

09:28 За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Харьковской, Черновицкой и Винницкой областях, в пяти областях - ни одного нового случая.

09:20 За прошедшие сутки во Франции количество погибших от коронавируса снова выросло до более 300 человек. В то же время, количество госпитализированных продолжает снижаться.

09:07 На 09:00 13 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли, 3716 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 402 новых случая заболевания (сутками ранее - 375), 14 человек умерли (сутками ранее - 17), выздоровели 343 пациента.

09:00 В Испании более трех тысяч граждан подали коллективную жалобу в Верховный суд против правительства из-за смерти родных от коронавируса.

08:13 В США не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные из России для борьбы с коронавирусом, заявила представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

08:12 Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за пандемии коронавируса только в этом году порядка четверти миллиарда человек на планете могут пострадать от голода, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр ВПП.

07:46 С 17 мая в Греции открывают церкви. Будут разрешены как регулярные службы, так и такие обряды, как крещение и венчание. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра, на 10 кв м должен помещения должен быть только один человек, в храмах площадью более 500 кв м разрешено одновременное пребывание не более 50 человек. 5 июня министерства здравоохранения и религии оценят последствия такого решения и определятся с дальнейшими шагами .

07:50 В Кривом Роге отстранили от работы главврача одной из больниц, который самовольно выписал 15 пациентов инфицированных коронавирусом

07:35 Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.

07:34 На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: