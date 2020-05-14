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Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
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Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020

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Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:ВНО 2020. Ослабление карантина в Украине. Верховная Рада приняла банковский закон. В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев.

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Украина, ВРУ, ВР, Кабмин, ВНО, МАУ, Рада, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ОП, ГУНП, ОПУ, Covid-19.
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