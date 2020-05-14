Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 мая
Пандемия коронавируса достигла пика в Украине и мире.
На 13 мая в Украине зафиксировали 402 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 425.
В мире на COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.
Власти осторожно заявляют о запуске следующих этапов ослабления ограничений, а в регионах задействовали адаптивный карантин.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
Спецрейсом МАУ из Бангкока в Киев вылетели 269 украинцев, в том числе девять младенцев, и пятеро иностранных граждан.
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.
Ослабление карантина в Украине
Детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.
В Украине переход на второй этап ослабления карантина с 22 мая, возможен, если ситуация с COVID-19 будет двигаться по позитивному сценарию.
Кабинет министров Украины разрешил передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличил до 4 количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.
Зеленский: в Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и большинства очагов огня в Житомирской области.
ВНО 2020: в Минобразования назвали условия проведения
Внешнее независимое оценивание в Украине пройдет в период с 25 июня по 17 июля, в пунктах проведения тестирования будут обеспечены безопасные условия для детей.
Чемпион UFC завершил карьеру в постели
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо опубликовал пост, в котором подтвердил завершение профессиональной карьеры.
Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение легенды американского бокса Майка Тайсона вернуться в ринг.
Без Месси и Роналду: ФИФА отменит церемонию награждения
ФИФА отменит церемонию вручения наград из-за COVID-19.
Сезон в футзальной Экстра-лиге будет завершен досрочно
Сегодня состоялась встреча руководства Ассоциации футзала Украины с президентами клубов-участников второго этапа Экстра-лиги чемпионата Украины сезона 2019/2020.
Известный японский сумоист умер от коронавируса
Известный японский борец сумо Кийотака Суетаке скончался из-за коронавируса. Об этом сообщает издание NHK .
Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
Американский сериал "Комната 104" закрывается после четвертого сезона.
Назван самый богатый молодой исполнитель Британии
29-летний популярный певец Эд Ширан стал самым богатым исполнителем в стране в категории до 30 лет.
Астронавты NASA выполнят исторический полет на SpaceX Crew Dragon
Сейчас двое астронавтов NASA тренируются перед полетом на космическом корабле SpaceX Crew Dragon.
"Вторую также стоит приобрести": Олег Сенцов презентует новый роман
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов в пятнице презентует новый роман в режиме онлайн.