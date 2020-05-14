Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Власти осторожно заявляют о запуске следующих этапов ослабления ограничений, а в регионах задействовали адаптивный карантин.

В мире на COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

На 13 мая в Украине зафиксировали 402 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 16 425.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 13 мая

Спецрейсом МАУ из Бангкока в Киев вылетели 269 украинцев , в том числе девять младенцев, и пятеро иностранных граждан.

Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.

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Ослабление карантина в Украине

Детские сады в Украине будут открыты согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

В Украине переход на второй этап ослабления карантина с 22 мая, возможен, если ситуация с COVID-19 будет двигаться по позитивному сценарию.

Кабинет министров Украины разрешил передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличил до 4 количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.