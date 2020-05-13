ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет

Новости Украины:В ВОЗ считают, что коронавирус может навсегда остаться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей.

Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает Reuters.

"Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет", – отметил эксперт.

По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 13 мая в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4,26 миллиона человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли почти 292 тысячи людей, выздоровели более 1,49 миллиона пациентов.