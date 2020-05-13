ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей.
Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает Reuters.
"Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет", – отметил эксперт.
По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 13 мая в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4,26 миллиона человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли почти 292 тысячи людей, выздоровели более 1,49 миллиона пациентов.