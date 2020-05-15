Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 11 мая в Украине зафиксировали 483 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 17 330.

В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 525 420 человек, 303 372 умерли, 1 703 808 выздоровели

Важно:

количество зараженных в стране достигло 17 330

скончались от осложнений инфекции 476 украинцев

в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу

22 мая Минздрав разрешит открыться ресторанам, гостиницам

Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

14:00 Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать массовое тестирование украинцев методом ИФА (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу.

13:45 Мировая экономика может потерять 5,8-8,8 трлн долл., или 6,4-9,7% мирового ВВП, в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, если правительства стран мира не будут внедрять меры по сдерживанию распространения инфекции.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 56 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 52 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 30 случаях.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков… За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По его словам, среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 9 и 13 лет, а также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

12:05 Количество зараженных коронавирусом после открытия ночных клубов, которое привело к новой вспышке болезни в Южной Корее, возросло до 148.

11:55 За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавирусной болезни, из них 48 детей и 142 медика.

11:53 За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 (накануне 9 974 в 84 регионах - ред.), сообщает в пятницу оперативный штаб.

11:19 В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19.

За сутки в области выздоровели 42 человека, общее число выздоровевших - 123. В то же время зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии - 538, умерло 12 человек.

10:35 За прошедшие сутки в Украине сделали почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, самое большое количество с начала эпидемии в стране.

10:30 В Германии за сутки от COVID-19 умерли более 100 человек. Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 824 человека, в том числе за последние 24 часа - 101. Вчера, 14 мая, сообщалось о смерти 89 человек.

10:17 Белорусские медики констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

По состоянию на 14 мая, в стране зарегистрировано 26 тыс. 772 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили накануне в Минздраве.

10:13 В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили два новых заболевания коронавирусом COVID-19, при этом четыре человека выздоровели.

09:50 Правительство Канады очень внимательно следить за развитием пандемии COVID-19, обдумывая решение об открытии границ для иностранцев.

09:45 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило или было равно количеству заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в 12 из 24 областей Украины.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 15.05.2020

Брифинг главы Минздрава Максима Степанова

09:40 В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

09:25 Премьер-министр Словении Янез Янша объявит о преодоления пандемии коронавируса COVID-19 в конце мая.

09:11 По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Об этом сообщает Worldometer. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 457 593 лица), Испания (272 646) и РФ (252 245). На четвертом месте – Великобритания (233 151).

Далее идут Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 933).

За минувшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.05.2020

09:00 По данным исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе, коронавирус, попав в организм человека, атакует не только легкие, но и другие органы.

08:30 Госсекретарь США Майкл Помпео осудил попытки Китая похитить информацию о научных разработках против COVID-19 и призвал официальный Пекин прекратить подобную деятельность.

08:20 Из 11 млн населения китайского города Уханя, который называют эпицентром распространения COVID-19, более 3 млн прошли тесты на коронавирус

07:56 Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: