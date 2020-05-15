Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая

Смотрите фото (6)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
14:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 11 мая в Украине зафиксировали 483 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 17 330.

В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 525 420 человек, 303 372 умерли, 1 703 808 выздоровели

Важно:

количество зараженных в стране достигло 17 330

скончались от осложнений инфекции 476 украинцев

в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу

22 мая Минздрав разрешит открыться ресторанам, гостиницам

Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

 

14:00 Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе начать массовое тестирование украинцев методом ИФА (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу.

13:45 Мировая экономика может потерять 5,8-8,8 трлн долл., или 6,4-9,7% мирового ВВП, в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, если правительства стран мира не будут внедрять меры по сдерживанию распространения инфекции.

Ситуация в Киеве, брифинг Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 56 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 52 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 30 случаях.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков… За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По его словам, среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 9 и 13 лет, а также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

12:05 Количество зараженных коронавирусом после открытия ночных клубов, которое привело к новой вспышке болезни в Южной Корее, возросло до 148. 

11:55 За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавирусной болезни, из них 48 детей и 142 медика.

11:53 За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 (накануне 9 974 в 84 регионах - ред.), сообщает в пятницу оперативный штаб.

11:19 В Житомирской области за сутки значительно выросло число выздоровевших от COVID-19. 

За сутки в области выздоровели 42 человека, общее число выздоровевших - 123. В то же время зафиксировано пять новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии - 538, умерло 12 человек.

10:35 За прошедшие сутки в Украине сделали почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, самое большое количество с начала эпидемии в стране.

10:30 В Германии за сутки от COVID-19 умерли более 100 человек.  Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 824 человека, в том числе за последние 24 часа - 101. Вчера, 14 мая, сообщалось о смерти 89 человек.

10:17 Белорусские медики констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

По состоянию на 14 мая, в стране зарегистрировано 26 тыс. 772 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили накануне в Минздраве.

10:13 В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили два новых заболевания коронавирусом COVID-19, при этом четыре человека выздоровели.

09:50 Правительство Канады очень внимательно следить за развитием пандемии COVID-19, обдумывая решение об открытии границ для иностранцев.

09:45 Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило или было равно количеству заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в 12 из 24 областей Украины.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 15.05.2020

 Брифинг главы Минздрава Максима Степанова 

09:40 В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания COVID-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни.

09:25 Премьер-министр Словении Янез Янша объявит о преодоления пандемии коронавируса COVID-19 в конце мая. 

09:11 По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Об этом сообщает Worldometer. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 457 593 лица), Испания (272 646) и РФ (252 245). На четвертом месте – Великобритания (233 151).

Далее идут Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 933).

За минувшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.05.2020

09:00 По данным исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе, коронавирус, попав в организм человека, атакует не только легкие, но и другие органы.

08:30 Госсекретарь США Майкл Помпео осудил попытки Китая похитить информацию о научных разработках против COVID-19 и призвал официальный Пекин прекратить подобную деятельность.

08:20 Из 11 млн населения китайского города Уханя, который называют эпицентром распространения COVID-19, более 3 млн прошли тесты на коронавирус 

07:56 Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь