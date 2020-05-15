Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить

COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
21:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:По его словам, такое тестирование будет доступнее, чем ПЦР-тестирование.

Массовое тестирование украинцев на коронавирус начнется тогда, когда в Минздраве четко пропишут его алгоритмы проведения и использования результатов. По информации, такой приказ должен подписать Максим Степанов сегодня.

Об этом в эфире ТСН сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это тестирование – так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях: первое – сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться.

Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека

Также будет зависеть от наличия данных тестов на территории нашего государства. Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" – оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов в сутки.

Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", – сказал он. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Тестирование, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Ложь во благо: чего лучше не рассказывать детям
05 Ученый: Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте &quot;Евровидения-2020&quot; (Видео)
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь