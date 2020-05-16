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Суббота, 16.05.2020
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В мире уже более 4,5 млн зараженных коронавирусом

В мире уже более 4,5 млн зараженных коронавирусом
06:32 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В мире зафиксировано 4 542 347 случаев коронавируса.

По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавируслм SARS-CoV-2, в мире составляет 307 666 человек. В свою очередь, выздоровели 1 637 067 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 4 542 347 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 442 824), Россия (262 843), Великобритания (238 004), Испания (230 183), Италия (223 885), Бразилия (220 291), Франция (179 630), Германия (175 233) и Турция (146 457).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 87 530 человек, Великобритании — 34 078, в Италии — 31 610, Испании — 27 459 и во Франции — 27 532. В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.

Следует отметить, что страну, с которой началось распространение болезни — Китай (84 038 инфицированных) — обогнали Индия (85 784) и Перу (84 495).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Индия, Китай, Перу, мир, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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