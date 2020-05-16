Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине уже зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки заболели 528 человек, что больше, чем сутками ранее. В общем зарегистрировали 497 летальных случаев, 906 человек выздоровели.

Отмечается, что в целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В Украине проведено рекордное количество ПЦР-тестов за сутки.

"Сделано 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 16.05.2020

Кроме того, на совещании в Офисе президента глава Минздрава сообщил о запуске массового тестирования на антитела. Предполагается, что активная фаза ИФА-диагностики начнется со следующей недели. Также министр уточнил, что новые этапы ослабления карантина будут происходить каждые 10 дней, если не ухудшится ситуация с заболеваемостью.

Отметим, на утро 15 мая в Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро субботы достигло 307 тыс. 696 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 628 тыс. 356 человек, смертность достигла 308 тыс. 645, излечились более 1, 758 млн.

Заражение коронавирусом по разным странам на 16.05.2020

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 443 тыс. 188 (87 тыс. 559 скончавшихся), Великобритании - 238 тыс. 004 (34 тыс. 078), Испании - 230 тыс. 183 (27 тыс. 459), Италии - 223 тыс. 885 (31 тыс. 610), Бразилии - 220 тыс. 291 (14 тыс. 962), Франции - 179 тыс. 630 (27 тыс. 532), Германии - 175 тыс. 233 (7 тыс. 897), Турции - 146 тыс. 457 (4 тыс. 055), Иране - 116 тыс. 635 (6 тыс. 902).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 39,6. В США он достиг 268 человек, Испании - 587, Великобритании - 501, Италии - 523, Бразилии - 70, Франции - 422, Германии - 96, Турции - 48, Иране - 82.

В России, сообщает портал, на утро пятницы скончались 17 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 пятницы в стране с начала распространения инфекции выявлено 262 тыс. 843 больных, зафиксировано 2 тыс. 418 случаев летального исхода, выздоровели 58 тыс. 226 человека.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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