Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 16 мая в Украине зафиксировали 528 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 17 858.

Всего в мире насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

Важно:

в Украине выявлено 17 858 случаев коронавируса;

от осложнений болезни умерло 497 пациентов;

с 11 мая разрешено посещение парков, открываются непродовольственные магазины, летние площадки кафе;

заполненность больничных коек по Украине - не более 15%;

очередной пересмотр сроков карантина состоится 22 мая;

Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

14:10 Президент Северной Македонии Стево Пендаровский объявил о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса на 14 дней.

13:30 Во Всемирной организации здравоохранения изучат возможную связь нового коронавируса и редкого воспалительного заболевания у детей, о котором сообщают врачи ряда стран мира.

13:25 Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая, а до тех пор развитие пандемии будет иметь линейный характер.

13:13 Границу с Польшей через открытый сегодня ночью пункт пропуска Шегини пешком пересекли уже 400 человек по состоянию на 08:00, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

12:06 В Киеве за минувшие сутки заболели COVID-19 153 человека, среди них 17 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

11:38 По данным на 16 мая, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 119 человек, это наибольшее суточное число умерших с начала эпидемии.

13:35 Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.

12:30 В Винницкой области по состоянию на утро субботы количество больных COVID-19 достигло 700, за сутки зафиксировано 26 новых случаев.

10:32 В Украине начнут использовать ИФА-тестирование на следующей неделе для диагностирования COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:30 Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в городе не ухудшится.

10:25 По состоянию на утро субботы, 16 мая, в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 32 положительных ПЦР-теста.

10:13 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 мая зафиксировано еще два новых случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровел от COVID-19 уже 75 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

10:06 За минувшие сутки наибольшее количество заражения COVID-19 зарегистрированы в Киевской области (49), Черновецкой (47) и Киеве (153), заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 16.05.2020

09:25 В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека.

09:20 До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 106 133 пациентов с коронавирусной инфекцией

09:16 В тайской провинции Краби готовятся к открытию туристических объектов, в целом по стране постепенно снимают введенные из-за карантина ограничения

09:14 Некоторые руководители учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

08:08 В Грузии чрезвычайное положение, которое ввели для борьбы с коронавирусом, будет отменено 22 мая.

07:50 Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить другие интернатные учреждения города на наличие вируса у работников и подопечных заведений

07:32 На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели.

Заражение коронавирусом по разным странам на 16.05.2020

07:20 Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: