Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая
Исследование: Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 мая

Смотрите фото (5)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 мая
14:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 16 мая в Украине зафиксировали 528 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 17 858.

Всего в мире  насчитывалось 4 млн 542 тыс. 910 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 99 тыс. 117 случаев заражения. Излечились более 1,637 млн человек.

Важно:

в Украине выявлено 17 858 случаев коронавируса;

от осложнений болезни умерло 497 пациентов;

с 11 мая разрешено посещение парков, открываются непродовольственные магазины, летние площадки кафе;

заполненность больничных коек по Украине - не более 15%;

очередной пересмотр сроков карантина состоится 22 мая;

Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

14:10 Президент Северной Македонии Стево Пендаровский объявил о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса на 14 дней.

13:30 Во Всемирной организации здравоохранения изучат возможную связь нового коронавируса и редкого воспалительного заболевания у детей, о котором сообщают врачи ряда стран мира.

13:25 Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая, а до тех пор развитие пандемии будет иметь линейный характер. 

13:13 Границу с Польшей через открытый сегодня ночью пункт пропуска Шегини пешком пересекли уже 400 человек по состоянию на 08:00, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

12:06 В Киеве за минувшие сутки заболели COVID-19 153 человека, среди них 17 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко 

11:38 По данным на 16 мая, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 119 человек, это наибольшее суточное число умерших с начала эпидемии.

13:35 Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.

12:30 В Винницкой области по состоянию на утро субботы количество больных COVID-19 достигло 700, за сутки зафиксировано 26 новых случаев.

10:32 В Украине начнут использовать ИФА-тестирование на следующей неделе для диагностирования COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:30 Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в городе не ухудшится.

10:25 По состоянию на утро субботы, 16 мая, в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 32 положительных ПЦР-теста.

10:13 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 мая зафиксировано еще два новых случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровел от COVID-19 уже 75 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

10:06 За минувшие сутки наибольшее количество заражения COVID-19 зарегистрированы в Киевской области (49), Черновецкой (47) и Киеве (153), заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 16.05.2020

09:25 В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека.

09:20 До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 106 133 пациентов с коронавирусной инфекцией

09:16 В тайской провинции Краби готовятся к открытию туристических объектов, в целом по стране постепенно снимают введенные из-за карантина ограничения

09:14 Некоторые руководители учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

08:08 В Грузии чрезвычайное положение, которое ввели для борьбы с коронавирусом, будет отменено 22 мая.

07:50 Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить другие интернатные учреждения города на наличие вируса у работников и подопечных заведений

07:32 На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели.

Заражение коронавирусом по разным странам на 16.05.2020

07:20 Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства.

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
04 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь