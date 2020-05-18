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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
13:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 18 мая в Украине зафиксировали 325 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 616.

В мире зарегистрировали 4 716 513 случаев инфицирования COVID-19. Число жертв превысило 315,2 тыс. человек.

Важно:

коронавирус выявлен у 18 616 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 535 человек;

86% летальных случаев СOVID-19 - лица старше 50 лет;

вступило в действие госрегулирование цен на социальные товары

Карта коронавируса в Украине и мире 18 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

 

Ситуация в Киеве, брифинг Виталия Кличко

В Киеве за прошедшие сутки выявлено 41 заболевшего COVID-19, среди них пять медиков, умер один пациент с коронавирусом.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 321 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник днем.

Так, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы госпитализировали четверо пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

При условии соблюдения противоэпидемиологических мер в Киеве после 22 мая начнут работать:

  • Промышленные рынки

  • Большие магазины площадью до 1000 квадратных метров

  • Спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов

  • Наземный общественный транспорт в обычном режиме

Он также сообщил, что на минувших выходных в государственном учреждении "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" исследовали 900 образцов материала на наличие коронавируса.

"За выходные мобильные бригады медиков отобрали 330 образцов биоматериала для проведения ПЦР-тестов. Всего в лабораторный центр в эти выходные поступило 800 образцов. А проработали в центре 900 тестов", - сказал Кличко.

12:00 Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что в Украине госпитализированы более 3,3 тыс. больных COVID-19, загруженность больниц составляет 12%.

11:38 Папа римский Франциск в понедельник отслужил в базилике Святого Петра в Ватикане в присутствии публики первую после ослабления строгих мер в связи с пандемией COVID-19 мессу, сообщает интернет-портал итальянской газеты "Репубблика".

11:14 Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог Китая, заявил, что основное большинство населения страны не имеет иммунитета от коронавируса, и предостерег от второй волны COVID-19. 

10:55 По данным на утро 18 мая, в России – за сутки 8926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших - 290 678 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За минувшие сутки умер еще 91 человек, всего - 2722. Выздоровели 70 209 человек (2836 человек за последние сутки).

Брифинг главы Минздрава Максима Степанова 

В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 650 медиков и 1 тыс. 324 детей.

Минздрав разрешит открыть пляжи, поскольку украинские ученые выяснили, что коронавирус гибнет в условиях морских пляжей, а в проточных реках заболеть СOVID-19 – довольно сложно.

Сегодня будет подписан указ о начале в Украине ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, прежде всего будут тестировать людей с симптомами COVID-19, а так же всех без исключения контактировавших с пациентами, у которых коронавирус подтвержден. Будут тестировать и группы риска - в частности, сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

10:15 Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса.

09:40 Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

09:13 На  18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели. За сутки больше всего заболевших COVID-19 - во Львовской области. В Николаевской области – рост заболеваемости коронавирусом, в Черновицкой - спад

Заражение коронавирусом по областям Украины на 18.05.2020

09:00 За сутки зафиксировали 325 новых случая заболевания (сутками ранее - 433), 21 человек умер (сутками ранее - 17), выздоровело 160 пациентов (сутками ранее - 210).

07:53 При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

07:40 На утро 18 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 801 875 человек, 316 671 умерли, 1 858 170 выздоровели.

Заражение коронавирусом по разным странам на 18.05.2020

07:32 Египет усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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