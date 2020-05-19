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В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели

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В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: omr.gov.ua

Новости Украины:В Украине на 260 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки 356 выздоровевших, 13 ранее заболевших умерли.

Количество случаев выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19 в Украине за минувшие сутки превысило количество новых подтвержденных случаев заболевания (356 и 260 соответственно), однако 13 человек из числа ранее заболевших скончались. Днем ранее сообщалось о 325 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 17 мая – о 433 новых заболевших, что демонстрирует тенденцию к снижению.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 696 человек, что на 109 меньше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 24 ребенка и 46 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 348 детей и 3 696 медработников). В числе умерших за минувшие сутки медицинских работников нет (всего скончались 27 с начала пандемии).

На госпитализацию за сутки было направлено 107 человек, в том числе 9 медработников и ни одного ребенка (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 978 пациентам, из них 234 детям и 671 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 5 человек (с начала пандемии – 245, в том числе один ребенок и 21 медик).

"Это уже второй раз за время пандемии, когда количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где зафиксировали 2 742 случая заражения, в том числе 29 за сутки. В Киеве заболели 2 359 человек, из них 38 случаев подтвердили за 18 мая.

В Киевской области заболел еще 21 человек, в целом обнаружено 1 245 случаев. В Ивано-Франковской области заболели 1 235 человек, из них 14 за сутки.

Всего, по данным СНБО, в Украине 12 696 активных больных, подозрений на COVID-19 - 47 174. За все время эпидемии коронавируса в Украине умерли 548 человек, выздоровели - 5 632.

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